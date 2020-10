Covid-19, in Spagna stato d’emergenza e coprifuoco dalle 23 alle 6 (Di domenica 25 ottobre 2020) La Spagna nelle ultime settimane ha registrato un preoccupante aumento nel numero di casi di Covid-19. Il Governo ha dunque proclamato lo stato di emergenza e imposto il coprifuoco. La seconda ondata di Covid-19 sta mettendo in ginocchio tutta Europa. La Spagna, che nell’ultima settimana ha registrato più di 400 casi per ogni 100 mila abitanti, ha diramato … L'articolo Covid-19, in Spagna stato d’emergenza e coprifuoco dalle 23 alle 6 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 25 ottobre 2020) Lanelle ultime settimane ha registrato un preoccupante aumento nel numero di casi di-19. Il Governo ha dunque proclamato lodi emergenza e imposto il. La seconda ondata di-19 sta mettendo in ginocchio tutta Europa. La, che nell’ultima settimana ha registrato più di 400 casi per ogni 100 mila abitanti, ha diramato … L'articolo-19, ind’emergenza e236 proviene da www.meteoweek.com.

TgLa7 : ??#Covid: la Spagna dichiara lo stato d'emergenza in tutto il paese - Agenzia_Ansa : #Covid, la #Spagna dichiara lo stato d'emergenza. In Germania sono 11.176 i nuovi casi confermati di #Coronavirus… - RaiNews : #Coronavirus, la #Spagna dichiara lo stato d'emergenza. Sanchez: 'Restate a casa' - mimkadin : RT @TgLa7: ??#Covid: la Spagna dichiara lo stato d'emergenza in tutto il paese - schnitzlerrr : RT @TgLa7: ??#Covid: la Spagna dichiara lo stato d'emergenza in tutto il paese -