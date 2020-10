Covid-19 con sintomi, presidente Mattarella: la brutta notizia poco fa (Di domenica 25 ottobre 2020) Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, ha il Covid sintomatico. È stato lui stesso a renderlo noto chiarendo che venerdì 23 ottobre aveva la febbre alta, sabato 24 ha fatto il tampone “e stamattina ho avuto il responso: positivo“. “Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma”, ha precisato. “Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il presidente. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 ottobre 2020) Giovanni Grasso, portavoce deldella Repubblica, ha ilsintomatico. È stato lui stesso a renderlo noto chiarendo che venerdì 23 ottobre aveva la febbre alta, sabato 24 ha fatto il tampone “e stamattina ho avuto il responso: positivo“. “Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma”, ha precisato. “Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di ...

Prato, 25 ottobre 2020 - Secondo Confesercenti Prato “le nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19 saranno l’ennesimo colpo per commercio, turismo e somministrazione, che potrebbe causare la ...

Coronavirus, bollettino Covid di oggi 25 ottobre. A Bologna meno contagi e ricoveri gravi

Sono 259 i nuovi casi tra città e provincia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 36 (meno 3 rispetto a ieri) ...

Prato, 25 ottobre 2020 - Secondo Confesercenti Prato "le nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19 saranno l'ennesimo colpo per commercio, turismo e somministrazione, che potrebbe causare la ...

Sono 259 i nuovi casi tra città e provincia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 36 (meno 3 rispetto a ieri) ...