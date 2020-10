Coronavirus, un caso positivo a “Repubblica”: la redazione lavora da remoto (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi il quotidiano La Repubblica “esce, per la prima volta dalla fondazione, frutto di lavoro giornalistico condotto in remoto, grazie alle nuove tecnologie, a seguito della necessità di chiudere e sanificare la redazione di Roma perché uno di noi è risultato positivo al Covid-19“: lo ha scritto in prima pagina il direttore Maurizio Molinari.L'articolo Coronavirus, un caso positivo a “Repubblica”: la redazione lavora da remoto MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi il quotidiano La Repubblica “esce, per la prima volta dalla fondazione, frutto di lavoro giornalistico condotto in, grazie alle nuove tecnologie, a seguito della necessità di chiudere e sanificare ladi Roma perché uno di noi è risultatoal Covid-19“: lo ha scritto in prima pagina il direttore Maurizio Molinari.L'articolo, una “Repubblica”: ladaMeteoWeb.

pietroraffa : Sarà un caso, ma rispetto alla prima ondata conosco direttamente molte più persone risultate positive al Coronavirus - ilpost : Il primo caso di coronavirus rilevato in Cina da 10 giorni - StefaniaPetyx : È l’unico caso di #coronavirus in cui temo più per il virus! Forza Antonio ?? #AntonioRicci #forzaAntonio… - gioalbarosa : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, un caso a Repubblica: redazione lavora da remoto, giornale in edicola #repubblica - gioalbarosa : -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Il primo caso di coronavirus rilevato in Cina da 10 giorni Il Post Ancora morti: il coronavirus si porta via un ex professore e una casalinga

ASCOLI - Altri due decessi nella giornata di ieri a causa del Coronavirus. Sono morti all’ospedale Murri di Fermo, Renzo Pulcini, di 88 anni, ex professore d’italiano alla scuola media ...

Virus, nove casi al commissariato di polizia

La questura rassicura: nessuna ripercussione sull’attività. Un caso anche nella municipale: chiuso l’ufficio di pg ...

ASCOLI - Altri due decessi nella giornata di ieri a causa del Coronavirus. Sono morti all’ospedale Murri di Fermo, Renzo Pulcini, di 88 anni, ex professore d’italiano alla scuola media ...La questura rassicura: nessuna ripercussione sull’attività. Un caso anche nella municipale: chiuso l’ufficio di pg ...