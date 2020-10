Coronavirus | ultime notizie dal mondo In Francia 45 422 casi nelle ultime 24 ore

Leggi su tpi

(Di domenica 25 ottobre 2020)dal: tutte le news in tempo realeDAL– Nelsi contano oltre 40 milioni diaccertati di, a fronte di oltre un milione di morti. Qui lesul Covid-19 in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, sabato 24 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Terzo record consecutivo di nuovi contagi in– Laha aggiornato per il terzo giorno consecutivo il record di nuove ...