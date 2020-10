Coronavirus, stop ai mille tifosi negli stadi: ecco cosa dice il nuovo Dpcm (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm.Dpcm che contiene le nuove misure per contenere l’epidemia da Coronavirus e che sarà in vigore da domani fino al prossimo 24 novembre. Per quanto concerne il calcio, i campionati di Serie A, B, C e D continueranno ad essere disputati, mentre si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù. Per quanto riguarda il calcio femminile, sì a Serie A e B, così come al campionato Primavera. Nel calcio a 5 andranno avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile.stop AI mille negli stadi - Tutte le partite saranno consentite a porte chiuse. Secondo quanto emanato nel nuovo decreto (articolo 1, punto 9 comma e), infatti: "Sono ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato ilche contiene le nuove misure per contenere l’epidemia dae che sarà in vigore da domani fino al prossimo 24 novembre. Per quanto concerne il calcio, i campionati di Serie A, B, C e D continueranno ad essere disputati, mentre si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù. Per quanto riguarda il calcio femminile, sì a Serie A e B, così come al campionato Primavera. Nel calcio a 5 andranno avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile.AI- Tutte le partite saranno consentite a porte chiuse. Secondo quanto emanato neldecreto (articolo 1, punto 9 comma e), infatti: "Sono ...

repubblica : Coronavirus, in Puglia primo stop ai ricoveri. Gli ospedali richiamano i medici in pensione - Agenzia_Ansa : Stop a ristoranti e bar dopo le 18. E' quanto prevede una bozza del #Dpcm, in via di definizione, a cui sta lavoran… - LaStampa : Coronavirus, anticipazioni Dpcm: stop a palestre e piscine, verso l’anticipo della chiusura dei locali. Possibile s… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Alle 13:30 il presidente del Consiglio illustrerà le norme. Confermato lo stop alle 18 per bar e ristoranti. #IoSeguoTgr #D… - z_gentile : RT @repubblica: Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: in semi-lockdown per un mese. Stop a bar e ristoranti alle 18 ma aperti la domenica… -