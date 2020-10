Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Le decisioni drastiche prese in primavera ci hanno difeso, ma devo dire che le misure pensate durate l'estate per prevenire la seconda ondata, da governo, Regioni e parte dei cittadini, non hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Le decisioni drastiche prese in primavera ci hanno difeso, ma devo dire che lepensate durate l'per prevenire la seconda ondata, da governo, Regioni e parte dei cittadini, non hanno ...

DiMarzio : E su #CristianoRonaldo: 'Ha violato il protocollo, questi campioni si sentono al di sopra di tutto' #SerieA, parla… - francescopn01 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate #coronavirus - francyelia29 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate #coronavirus - tende2001 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate #coronavirus - mgiov67 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spadafora Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate TGCOM “Due settimane fa dovevamo stare zitti”: l’autocritica di Spadafora sul “Siamo stati più bravi”

"Fino a qualche settimana fa si diceva "non siamo come la Francia, siamo stati bravi, il nostro lockdown è servito. Cosa non ha funzionato?". Spadafora risponde a Fazio: "Che due settimane fa dovevamo ...

Coronavirus. Spadafora su Dpcm: ''Ho cercato di evitare chiusure. Domani decreto misure sostegno attività

So bene quanto abbiano investito anche con risorse proprie, nonostante le difficoltà e il calo delle iscrizioni, per continuare a far praticare sport in assoluta sicurezza. Purtroppo però non è servit ...

"Fino a qualche settimana fa si diceva "non siamo come la Francia, siamo stati bravi, il nostro lockdown è servito. Cosa non ha funzionato?". Spadafora risponde a Fazio: "Che due settimane fa dovevamo ...So bene quanto abbiano investito anche con risorse proprie, nonostante le difficoltà e il calo delle iscrizioni, per continuare a far praticare sport in assoluta sicurezza. Purtroppo però non è servit ...