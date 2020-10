Coronavirus, Settore gioco pubblico: “Chiusura totale non ha fondamento” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, anche alla luce dei protocolli sanitari adottati e dei dati che registrano l'assenza di focolai nelle sale dove si svolge il gioco pubblico, non troverebbe fondamento una chiusura totale del Settore che causerebbe danni irreparabili ad una filiera che contribuisce a oltre la metà del gettito erariale annuo proveniente dal comparto dei giochi pubblici. Crediamo che le limitazione orarie alle sale gioco, sale bingo e sale scommesse, in linea con quanto previsto per altri esercizi di vendita al dettaglio, siano misure sufficienti per contrastare la seconda ondata di contagi. Facciamo dunque appello alle Istituzioni affinchè anche il nostro comparto sia tutelato come altri settori dell' economia”. Questo il passaggio chiave di una comunicazione ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, anche alla luce dei protocolli sanitari adottati e dei dati che registrano l'assenza di focolai nelle sale dove si svolge il, non troverebbe fondamento una chiusuradelche causerebbe danni irreparabili ad una filiera che contribuisce a oltre la metà del gettito erariale annuo proveniente dal comparto dei giochi pubblici. Crediamo che le limitazione orarie alle sale, sale bingo e sale scommesse, in linea con quanto previsto per altri esercizi di vendita al dettaglio, siano misure sufficienti per contrastare la seconda ondata di contagi. Facciamo dunque appello alle Istituzioni affinchè anche il nostro comparto sia tutelato come altri settori dell' economia”. Questo il passaggio chiave di una comunicazione ...

La tensione è alta: il nuovo Dpcm ha messo in crisi molti soprattutto nel settore della ristorazione. La chiusura dei locali entro le 18 metterà in ginocchio l’intero settore: «Siamo alla fine. Al ...

Il decreto prevede forte restrizioni, ma il Premier ha promesso aiuto alle persone più colpite

L’importante è arrivarci sereni”, ha continuato il Premier. Dpcm anti Covid, le limitazioni Come era prevedibile, le prime restrizioni hanno riguardato il settore della ristorazione. “Bar, pub, ...

La tensione è alta: il nuovo Dpcm ha messo in crisi molti soprattutto nel settore della ristorazione. La chiusura dei locali entro le 18 metterà in ginocchio l'intero settore: «Siamo alla fine. Al ...