Coronavirus, scritte sui muri a Milano: “Facciamo come Napoli” (Di domenica 25 ottobre 2020) ‘Facciamo come a Napoli’, ‘Sfonda la città vetrina’ ma anche ‘no alla dad’, ‘No al coprifuoco’ e ‘Fontana assassino’: sono alcune delle scritte apparse nella notte scorsa nella zona Est vicina al centro di Milano, probabilmente opera di antagonisti. Imbrattati anche dei new jersey in cemento dei cantieri.L'articolo Coronavirus, scritte sui muri a Milano: “Facciamo come Napoli” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) ‘Facciamoa Napoli’, ‘Sfonda la città vetrina’ ma anche ‘no alla dad’, ‘No al coprifuoco’ e ‘Fontana assassino’: sono alcune delleapparse nella notte scorsa nella zona Est vicina al centro di, probabilmente opera di antagonisti. Imbrattati anche dei new jersey in cemento dei cantieri.L'articolosui: “FacciamoNapoli” MeteoWeb.

G1adaross1 : RT @simpaol: Ricapitolando. In piena fase esponenziale #coronavirus perdiamo una settimana. Il sabato sera Governo #Conte e Regioni litigan… - corona_tweet : RT @simpaol: Ricapitolando. In piena fase esponenziale #coronavirus perdiamo una settimana. Il sabato sera Governo #Conte e Regioni litigan… - simpaol : Ricapitolando. In piena fase esponenziale #coronavirus perdiamo una settimana. Il sabato sera Governo #Conte e Regi… - Giovann06883801 : A volte si è fatto appello al buon senso di ognuno di noi per limitare i contagi da Coronavirus, ma si è visto inve… - Serena19934 : RT @tustylemagazine: Le mascherine per proteggersi diventano fashion: logate, a fiori e con scritte divertenti. Per non rinunciare a uno st… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scritte Coronavirus, scritte sui muri a Milano: “Facciamo come Napoli” MeteoWeb Coronavirus, Speranza: "Reagire subito per evitare numeri insostenibili"

"Sono giorni difficili. La curva del contagio da coronavirus cresce nel mondo. E in tutta Europa l'onda è molto alta. Dobbiamo reagire subito e con determinazione se vogliamo evitare numeri ...

Coronavirus, appello mondo Cultura "No a chiusura Teatri e Cinema"

Di fronte alle ultime misure restrittive contro la diffusione del coronavirus, infatti ... “Un dolore la chiusura di teatri e cinema”, ha scritto su Twitter il Ministro per i Beni e le Attività ...

"Sono giorni difficili. La curva del contagio da coronavirus cresce nel mondo. E in tutta Europa l'onda è molto alta. Dobbiamo reagire subito e con determinazione se vogliamo evitare numeri ...Di fronte alle ultime misure restrittive contro la diffusione del coronavirus, infatti ... “Un dolore la chiusura di teatri e cinema”, ha scritto su Twitter il Ministro per i Beni e le Attività ...