Coronavirus, Rocco Casalino è positivo: «Ho sintomi lievi» (Di domenica 25 ottobre 2020) Rocco Casalino è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso portavoce del premier Giuseppe Conte. «Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19 – ha detto -. L’ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza. Mercoledì risultavo negativo al tampone». Precedentemente era emerso che Casalino si trovava in autoisolamento fiduciario dopo la positività del compagno Josè Carlos, ma che i due tamponi effettuati finora avevano dato esito negativo. October 25, 2020 Oltre a Casalino, è positivo anche ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020)al. Ad annunciarlo è stato lo stesso portavoce del premier Giuseppe Conte. «Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di, di essereal Covid 19 – ha detto -. L’ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza. Mercoledì risultavo negativo al tampone». Precedentemente era emerso chesi trovava in autoisolamento fiduciario dopo la positività del compagno Josè Carlos, ma che i due tamponi effettuati finora avevano dato esito negativo. October 25, 2020 Oltre a, èanche ...

stanzaselvaggia : Rocco Casalino è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al Coronavirus. - fanpage : ?? ULTIM'ORA Positivo al Covid anche Rocco Casalino - Corriere : Rocco Casalino in isolamento fiduciario con lievi sintomi: positivo il compagno - maelmale : @GiuseppeConteIT anche tu devi metterti in quarantena!!!! - teresacapitanio : RT @Affaritaliani: Rocco Casalino positivo al Covid 'Ho sintomi lievi e sono in isolamento' -