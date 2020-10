Coronavirus: Rocco Casalino e Giovanni Grasso sono positivi (Di domenica 25 ottobre 2020) Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, e Giovanni Grasso, portavoce di Mattarella, sono risultati entrambi positivi al Coronavirus Rocco Casalino è positivo al Coronavirus. Il portavoce del presidente del Consiglio ha dichiarato di aver attualmente “sintomi lievi”. L’ultimo contatto con Giuseppe Conte risalirebbe allo scorso martedì 20; in quell’occasione, come specifica Casalino, “sono state adottate come sempre tutte le misure di sicurezza” (mascherine e distanza). L’esito del tampone è arrivato la sera del 24 ottobre. Mercoledì scorso, invece, il tampone erano stato negativo. Oggi, ovviamente, il portavoce ... Leggi su zon (Di domenica 25 ottobre 2020), portavoce di Giuseppe Conte, e, portavoce di Mattarella,risultati entrambialè positivo al. Il portavoce del presidente del Consiglio ha dichiarato di aver attualmente “sintomi lievi”. L’ultimo contatto con Giuseppe Conte risalirebbe allo scorso martedì 20; in quell’occasione, come specifica, “state adottate come sempre tutte le misure di sicurezza” (mascherine e distanza). L’esito del tampone è arrivato la sera del 24 ottobre. Mercoledì scorso, invece, il tampone erano stato negativo. Oggi, ovviamente, il portavoce ...

