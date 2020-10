Coronavirus: “Ritardi sulle terapie intensive per la confusione delle Regioni” (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel bel mezzo della seconda ondata, si teme già un collasso della sanità in conseguenza all’aumento dei ricoveri e degli accessi in terapia intensiva causa Covid-19. E la domanda sorge spontanea: si era davvero pronti? “Una procedura macchinosa nel Decreto Rilancio e una grande confusione nei piani presentati dalle regioni hanno causato un grave ritardo nell’incremento delle terapie intensive tra luglio e ottobre”. E’ quanto affermano il ministero della Salute e il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri nel nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 29 ottobre. “Anticipando i termini previsti dalla norma – dicono dal dicastero di Speranza – il ministero ha approvato entro il 17 luglio i piani delle regioni. Poi questi sono stati ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel bel mezzo della seconda ondata, si teme già un collasso della sanità in conseguenza all’aumento dei ricoveri e degli accessi in terapia intensiva causa Covid-19. E la domanda sorge spontanea: si era davvero pronti? “Una procedura macchinosa nel Decreto Rilancio e una grandenei piani presentati dalle regioni hanno causato un grave ritardo nell’incrementotra luglio e ottobre”. E’ quanto affermano il ministero della Salute e il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri nel nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 29 ottobre. “Anticipando i termini previsti dalla norma – dicono dal dicastero di Speranza – il ministero ha approvato entro il 17 luglio i pianiregioni. Poi questi sono stati ...

Codacons : Se si arriverà al collasso dei reparti di terapia intensiva chiameremo i vertici regionali a rispondere penalmente… - Cinquantenni : #DPCM che e' atteso oggi anticipa alle 18 la chiusura di bar e ristoranti come una panacea che nasconde ritardi di… - m__a__r__c__o : RT @bildarte: Coronavirus. 2mila morti per tumore mammella e colon per ritardi diagnostici durante il lockdown - cristia97265138 : RT @bildarte: Coronavirus. 2mila morti per tumore mammella e colon per ritardi diagnostici durante il lockdown - leomirti : RT @bildarte: Coronavirus. 2mila morti per tumore mammella e colon per ritardi diagnostici durante il lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Ritardi Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera