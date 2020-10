Coronavirus, proteste anche a Catania nella notte: folla di manifestanti in piazza contro il coprifuoco [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 26 ottobre 2020) anche a Catania è una notte di tensione: centinaia di manifestanti si sono radunati tra via Etnea e la centralissima piazza Duomo per protestare contro il coprifuoco notturno stabilito dalla Regione Sicilia e contro l’ultimo Dpcm del governo che ha disposto la chiusura di tutti i locali della ristorazione alle ore 18. In piazza – infatti – ci sono anche i titolari di attività penalizzate dal nuovo Dpcm. Una situazione analoga a quella che si sta verificando a Napoli. Sia in Campania che in Sicilia le Regioni hanno disposto il coprifuoco notturno dalle 23 della sera alle 5 del mattino. Una scelta condivisa anche da Lombardia, Piemonte e Lazio, mentre ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020)è unadi tensione: centinaia disi sono radunati tra via Etnea e la centralissimaDuomo per protestareilnotturno stabilito dalla Regione Sicilia el’ultimo Dpcm del governo che ha disposto la chiusura di tutti i locali della ristorazione alle ore 18. In– infatti – ci sonoi titolari di attività penalizzate dal nuovo Dpcm. Una situazione analoga a quella che si sta verificando a Napoli. Sia in Campania che in Sicilia le Regioni hanno disposto ilnotturno dalle 23 della sera alle 5 del mattino. Una scelta condivisada Lombardia, Piemonte e Lazio, mentre ...

