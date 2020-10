Coronavirus, positivo il portavoce del presidente Mattarella (Di domenica 25 ottobre 2020) Il portavoce del presidente della Repubblica, Giovanni Grasso, è risultato positivo al Covid-19 , dopo aver manifestato lievi sintomi si è sottoposto al tampone ed è risultato contagiato dal Coronavirus.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 ottobre 2020) Ildeldella Repubblica, Giovanni Grasso, è risultatoal Covid-19 , dopo aver manifestato lievi sintomi si è sottoposto al tampone ed è risultato contagiato dal....

stanzaselvaggia : Rocco Casalino è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al Coronavirus. - RaiNews : #Coronavirus, il portavoce del Presidente #Mattarella positivo: 'Nessun contatto con il Presidente da giovedì' - pietroraffa : ??Portavoce di Mattarella positivo al Coronavirus. Non ha avuto contatti con il Presidente da giovedì - lenhagui : RT @Corriere: Il portavoce di Mattarella: «Sono positivo e sintomatico, no contatti con il presidente... - Corriere : Il portavoce di Mattarella: «Sono positivo e sintomatico, no contatti con il presidente... -