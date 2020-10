Coronavirus: Oms, nuovo record di contagi nel mondo, oltre 465.00, la metà in Europa (Di domenica 25 ottobre 2020) record di nuovi casi di Coronavirus nel mondo per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore Leggi su firenzepost (Di domenica 25 ottobre 2020)di nuovi casi dinelper il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 idi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore

