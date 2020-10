Coronavirus, nuovo Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ gia’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni del decreto si applicano da domani, 26 ottobre, e sono efficaci fino al 24 novembre. Conte ha firmato il nuovo Dpcm, il testo e tutti i dettagli: confermato lo stop per bar e ristoranti, “fortemente raccomandato non spostarsi”L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ gia’inilcon le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni del decreto si applicano da domani, 26 ottobre, e sono efficaci fino al 24 novembre. Conte ha firmato il, il testo e tutti i dettagli: confermato lo stop per bar e ristoranti, “fortemente raccomandato non spostarsi”L'articolo MeteoWeb.

