Coronavirus, nuovo Dpcm: parla il presidente Conte (Di domenica 25 ottobre 2020) Qui la conferenza stampa http://www.governo.it/it/articolo/Coronavirus-conferenza-stampa-del-presidente-Conte/15502 Leggi su gazzettadasti (Di domenica 25 ottobre 2020) Qui la conferenza stampa http://www.governo.it/it/articolo/-conferenza-stampa-del-/15502

fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - Affaritaliani : Coronavirus, Conte assediato: nuovo Dpcm e coprifuoco alle 18 in tutta Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm: in vigore da lunedì #dpcm - SOSFanta : ?? UFFICIALE - Nuovo caso di #Coronavirus nello #Spezia: il comunicato ? - Italia_Notizie : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm. Conte: 'Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme salute ed economia' -