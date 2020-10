Coronavirus, nuovo dpcm: la Dad potrà arrivare al 100% (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo quanto prevede il nuovo dpcm in vigore da lunedì, la didattica a distanza alle scuole superiori potrà arrivare anche al 100%. Il governo ha infatti accolto la richiesta dei governatori delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo quanto prevede ilin vigore da lunedì, la didattica a distanza alle scuole superiori potràanche al. Il governo ha infatti accolto la richiesta dei governatori delle ...

fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - Affaritaliani : Coronavirus, Conte assediato: nuovo Dpcm e coprifuoco alle 18 in tutta Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm: in vigore da lunedì #dpcm - BariLive : Bari: Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: in semi-lockdown per un mese - christiane5 : RT @SkyTG24: Coronavirus, dai locali alla palestre: tutte le misure nel nuovo Dpcm di ottobre -