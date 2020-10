Coronavirus: nuovi positivi 5.762, in provincia di Milano sono 2.589 (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - sono 5.762 i nuovi positivi da Coronavirus in Lombardia e quasi la metà si concentra nella sola provincia di Milano (2.589), di cui 1.217 a Milano città. Nel dettaglio le altre province: Bergamo (182); Brescia (246); Como (398); Cremona (80); Lecco (96); Lodi (98); Mantova (44); Monza e Brianza (588); Pavia (254); Sondrio (11) e Varese (907). Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ott. (Adnkronos) -5.762 idain Lombardia e quasi la metà si concentra nella soladi(2.589), di cui 1.217 acittà. Nel dettaglio le altre province: Bergamo (182); Brescia (246); Como (398); Cremona (80); Lecco (96); Lodi (98); Mantova (44); Monza e Brianza (588); Pavia (254); Sondrio (11) e Varese (907).

MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 21.273 nuovi casi con 161.880 tamponi e altri 128 morti - RegioneER : #Coronavirus. L'aggiornamento: su 17.612 tamponi, 1.180 nuovi positivi, di cui 619 asintomatici da screening region… - twitlalla : RT @RegLombardia: #LNews Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. Approfondimenti ??h… - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, non si ferma l’impennata di contagi: + 5.762 nuovi casi in 24 ore con meno tamponi -