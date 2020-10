Coronavirus | nuova chiusura per palestre e piscine La reazione di Federica Pellegrini

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il nuovo Decreto Ministeriale introdotto oggi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha predisposto lapere lo stop alle competizioni dilettantistiche (a esclusione di quelle nazionali). Ladiarriva sui social con un no e una faccia triste che dice tutto. La nuotatrice, che ha visto già il rinvio delle Olimpiadi, ha dovuto rinunciare all'ISL di Budapest perché risultata positiva al. Dopo aver dato in lacrime l'annuncio è dovuta rimanere in isolamento ed ha dovuto allontanarsi dalla piscina, il suo luogo naturale. Anche quando sarà guarita non potrà allenarsi. Le disposizioni scadranno a fine novembre.embedcontent src="instagram" ...

Agenzia_Ansa : 'Per gli infermieri lo stesso film di marzo', il grido d'allarme dall'ospedale sant'Orsola di Bologna: una nuova f… - Regione_Sicilia : #Coronavirus: ecco cosa prevede la nuova ordinanza di @Musumeci_Staff - - Corriere : Forza Nuova sfida il coprifuoco, bottiglie contro la polizia a Roma - nuova_venezia : L’immunologa Viola: 'Non ci si contagia facendo shopping o al ristorante. Locali chiusi? I ragazzi si riuniranno ne… - pmltaranta : @ElBuffi82 ma è vero?!? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova

VENEZIA. Con il nuovo Dpcm di domenica 25 ottobre torna in auge il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. La versione definitiva del Dpcm «raccomanda fortemente» di «non spostarsi, con mezz ...IDue medici e cinque infermieri del Covid Hospital di Maddaloni positivi al Coronavirus. Tutti asintomatici, da qualche giorno in quarantena a casa, non rientreranno in servizio prima di un ...