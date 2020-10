Coronavirus, non c’è solo il corpo da curare e proteggere ma anche la salute mentale (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono oltre otto mesi che non sentiamo altro che parlare di salute, salute, salute. Il tema è diventato all’ordine del giorno, anzi direi del minuto. Virologi, epidemiologi, biologi, immunologi sono entrati improvvisamente nelle nostre case, presenti nei tg, nei talk show, in qualunque momento informativo. Di per sé, un bene, finalmente la scienza ha avuto la sua rivincita – anche se per un motivo purtroppo tragico – in un paese dove l’ignoranza, anche degli stessi giornalisti, ha sempre tenuto lontani gli esperti dai luoghi dove si danno, appunto, le notizie. Ma la salute non è solo fisica. C’è anche quella mentale, con la quale si intende qualcosa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono oltre otto mesi che non sentiamo altro che parlare di. Il tema è diventato all’ordine del giorno, anzi direi del minuto. Virologi, epidemiologi, biologi, immunologi sono entrati improvvisamente nelle nostre case, presenti nei tg, nei talk show, in qualunque momento informativo. Di per sé, un bene, finalmente la scienza ha avuto la sua rivincita –se per un motivo purtroppo tragico – in un paese dove l’ignoranza,degli stessi giornalisti, ha sempre tenuto lontani gli esperti dai luoghi dove si danno, appunto, le notizie. Ma lanon èfisica. C’èquella, con la quale si intende qualcosa di ...

riotta : In America ogni stato ha fatto da sé senza piano sanitario nazionale #coronavirus Risultato 225.000 morti in peren… - Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - petergomezblog : Coronavirus, i pm di Bergamo: “L’ospedale di Alzano Lombardo non fu completamente sanificato” - PulitiElena : RT @fanpage: 'Non siamo ai numeri di Marzo, evitiamo di farci prendere dal panico' Così Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superior… - IlMattinoFoggia : RT @ilcorriereit: #Coronavirus , Ricciardi: «Le regioni non hanno fatto ciò che dovevano, ora #lockdownitalia locali, il #coprifuoco è in… -