Coronavirus | Mortaruolo | “Il piano della Regione oggi non è più sufficiente”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Erasmo, consigliere regionaleCampania. “Cari cittadini del Sannio, la seconda ondata di contagi sta investendo tutto il mondo con numeri che fanno tremare i polsi. Anche quelle che sembravano isole felici, come i nostri piccoli Comuni, hanno visto la crescita esponenziale di persone che hanno contratto il virus, di molte altre in quarantena o in isolamento fiduciario. Siamo tutti spaventati e provati, e siamo ancor di più arrabbiati. La sensazione che i sacrifici e le rinunce di questi mesi siano stati inutili ci fa sentire ancora più fragili e vulnerabili. Con grande responsabilità e senso di comunità abbiamo rispettato tutte le disposizioni, adeguato i locali pubblici e privati, riorganizzato il ...