Coronavirus | Meloni | “Governo naviga a vista | non stanno capendo niente”

(Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – “È intollerabile che dopo otto mesi il governo navighi a vista. Non stanno capendo niente”. Così Giorgia Meloni, leader Fdi, a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. E aggiunge: “L’emergenza c’è ma le risposte sono sbagliate e il governo dovrebbe fare altre cose”.“GOVERNO DICA DOVE PRENDE RISORSE PER RISTORARE ATTIVITÀ”