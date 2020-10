Coronavirus, lutto a Somma Vesuviana: l'annuncio del sindaco (Di lunedì 26 ottobre 2020) foto Ansa, Coronavirus, lutto a Trecase: morto un 75enne 25 ottobre 2020 ' Purtroppo registriamo ufficialmente il primo morto di questa nuova fase. Si tratta di una persona che era ricoverata in ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 26 ottobre 2020) foto Ansa,a Trecase: morto un 75enne 25 ottobre 2020 ' Purtroppo registriamo ufficialmente il primo morto di questa nuova fase. Si tratta di una persona che era ricoverata in ...

rep_roma : Roma, Coronavirus, Regione a lutto, addio a Giovanni Bartoloni [di Lorenzo D'Albergo] [aggiornamento delle 23:01] - infoitinterno : Coronavirus, Regione Lazio a lutto, addio a Giovanni Bartoloni - laurapalladino1 : RT @rep_roma: Roma, Coronavirus, Regione a lutto, addio a Giovanni Bartoloni [di Lorenzo D'Albergo] [aggiornamento delle 18:34] https://t.c… - sgrimoldi : RT @GoffredoB: Giovanni era un amico e un collega adorabile. Gli animali che sostengono che di Covid non si muore mi stiano lontani #Corona… - News_24it : ROMA- Regione Lazio in lutto per la morte di Giovanni Bartoloni, che lavorava presso l'Ente della Pisana quale port… -