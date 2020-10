Coronavirus, Luca Zaia: “Abbiamo chiesto modifiche, ma non siamo stati ascoltati. In Veneto molto malcontento” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Come Regione abbiamo chiesto di modificare il Dpcm e di ascolto non ce n’è stato“. Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia in una intervista ad Antenna Tre. “E lo dice uno che è sempre stato solidale, che non ha mai fatto polemiche e non le voglio fare – aggiunge – ma di fatto il Governo ha scelto di fare questa strada da solo, approvando il Dpcm senza accogliere la minima modifica richiesta dalla Regione, dalle Regioni”. Per Zaia “questo è emblematico, non è mai accaduta una cosa del genere”. “Che il Presidente Conte dica che c’è la collaborazione delle Regioni è vero – ripete – ma è altrettanto vero che il Governo non ha ascoltato le Regioni“. Per ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) “Come Regione abbiamodi modificare il Dpcm e di ascolto non ce n’è stato“. Lo dice il Presidente delin una intervista ad Antenna Tre. “E lo dice uno che è sempre stato solidale, che non ha mai fatto polemiche e non le voglio fare – aggiunge – ma di fatto il Governo ha scelto di fare questa strada da solo, approvando il Dpcm senza accogliere la minima modifica richiesta dalla Regione, dalle Regioni”. Per“questo è emblematico, non è mai accaduta una cosa del genere”. “Che il Presidente Conte dica che c’è la collaborazione delle Regioni è vero – ripete – ma è altrettanto vero che il Governo non ha ascoltato le Regioni“. Per ...

