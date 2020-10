Coronavirus, l’Ordine dei medici: “Questo Dpcm è l’ultimo tentativo prima del lockdown” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Le misure del Dpcm illustrate oggi dal premier Conte rappresentano l’ultimo tentativo del governo prima di un inevitabile lockdown totale, se non dovessero funzionare”. Lo afferma all’ANSA il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli. Quella del governo, rileva, “è una grande scommessa per mantenere insieme produzione e tutela della salute, ma se nel giro di 15 giorni gli indicatori peggioreranno, credo sia responsabilità del governo adottare misure ancora più drastiche con un lockdown totale”. In altre parole, ha spiegato Anelli, le misure adottate “potrebbero non bastare e potremmo dunque trovarci davanti alla necessita’ di un lockdown generale. Ciò se la curva dei contagi non si ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) “Le misure delillustrate oggi dal premier Conte rappresentano l’ultimodel governodi un inevitabile lockdown totale, se non dovessero funzionare”. Lo afferma all’ANSA il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei(Fnomceo) Filippo Anelli. Quella del governo, rileva, “è una grande scommessa per mantenere insieme produzione e tutela della salute, ma se nel giro di 15 giorni gli indicatori peggioreranno, credo sia responsabilità del governo adottare misure ancora più drastiche con un lockdown totale”. In altre parole, ha spiegato Anelli, le misure adottate “potrebbero non bastare e potremmo dunque trovarci davanti alla necessita’ di un lockdown generale. Ciò se la curva dei contagi non si ...

