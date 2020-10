Coronavirus: Lombardia, cresce numeri ricoveri (+173) ma anche dei guariti (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - cresce il numero dei ricoveri, ma aumenta anche quello dei guariti. E' uno dei dati diffusi dalla Regione Lombardia rispetto all'emergenza Covid-19. In particolare i guariti/dimessi sono complessivamente 89.145 (+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti. I letti occupati in terapia intensiva sono 231 (+18), mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 2.326 (+173). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) -il numero dei, ma aumentaquello dei. E' uno dei dati diffusi dalla Regionerispetto all'emergenza Covid-19. In particolare i/dimessi sono complessivamente 89.145 (+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228. I letti occupati in terapia intensiva sono 231 (+18), mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 2.326 ().

