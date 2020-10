Coronavirus | Locatelli predica calma | “Dobbiamo evitare il panico”

Leggi su viagginews

(Di domenica 25 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, domenica 25 ottobre 2020, uscirà il nuovo Dpcm del premier Conte per nuove restrizioni: la versione del professorL’emergenzaè ancora molto presente in Italia e così il Premier Conte sarebbe sul punto di varare un nuovo Dpcm in vigore a partire da domani, lunedì 26 ottobre 2020. Il … L'articolo: “Dobbiamoil panico” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com