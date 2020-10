Coronavirus, le Regioni al Ministro Speranza: “Riorganizzare le attività di tracciamento e screening”, focus sui focolai familiari, rafforzare l’uso dei tamponi rapidi (Di domenica 25 ottobre 2020) Di fronte al fatto che in molte Regioni, a causa dei numeri giornalieri sulle nuove positività al Covid-19, sia oggettivamente difficile tracciare e raggiungere tutti i potenziali contatti, andranno fissate delle priorità all’interno di strategie più efficaci. Con una lettera inviata oggi al Ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini definisce ambito e perimetro della proposta avanzata ieri sera al governo in relazione all’attivita’ di contact tracing dalla Conferenza delle Regioni. L’attivita’ di contrasto alla diffusione del virus prosegue, focalizzando ancora di piu’ l’attivita’ di tracciamento sui focolai familiari, ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Di fronte al fatto che in molte, a causa dei numeri giornalieri sulle nuove positività al Covid-19, sia oggettivamente difficile tracciare e raggiungere tutti i potenziali contatti, andranno fissate delle priorità all’interno di strategie più efficaci. Con una lettera inviata oggi aldella Salute Roberto, il presidente della Conferenza delleStefano Bonaccini definisce ambito e perimetro della proposta avanzata ieri sera al governo in relazione all’attivita’ di contact tracing dalla Conferenza delle. L’attivita’ di contrasto alla diffusione del virus prosegue, focalizzando ancora di piu’ l’attivita’ disui, ...

riotta : In America ogni stato ha fatto da sé senza piano sanitario nazionale #coronavirus Risultato 225.000 morti in peren… - LaStampa : Coronavirus, anticipazioni Dpcm: stop a palestre e piscine, verso l’anticipo della chiusura dei locali. Possibile s… - LegaSalvini : = CORONAVIRUS: CONTE A CAPIGRUPPO, 'SI VALUTA DI LIMITARE SPOSTAMENTI TRA REGIONI' = Maggioranza e opposizione con… - Antonio_Caramia : RT @Antonio_Caramia: ??% Positivi su casi testati?? #24ottobre #COVID19 ??Oggi 17,9%?? ??Questa settimana 15,3%?? ??Per Regione Aosta 49,8%?? L… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Regioni a Speranza: 'Riorganizzare il tracciamento' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regioni Coronavirus, Regioni a Speranza: "Riorganizzare il tracciamento" TGCOM Coronavirus, 1863 nuovi casi in Toscana e 14 decessi. Terapia intensiva: 111 i ricoverati

In Toscana sono 31.290 i casi di positività al Coronavirus, 1.863 in più rispetto ... ma residenti in altre regioni. Sono 910 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 722 nella Nord ...

Coronavirus in Toscana: 1.863 nuovi casi con età media 46 anni, 14 decessi

Coronavirus in Toscana, sono 812 i nuovi casi ... Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 910 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 722 nella Nord ...

In Toscana sono 31.290 i casi di positività al Coronavirus, 1.863 in più rispetto ... ma residenti in altre regioni. Sono 910 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 722 nella Nord ...Coronavirus in Toscana, sono 812 i nuovi casi ... Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 910 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 722 nella Nord ...