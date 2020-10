Coronavirus, le misure di contenimento vanno usate perché sono utili. Ma da sole non bastano (Di domenica 25 ottobre 2020) La seconda ondata dell’epidemia è arrivata anche in Italia, con qualche giorno di ritardo rispetto ai paesi confinanti. Per ora all’aumento esponenziale dei contagi non ha ancora fatto seguito un aumento altrettanto marcato dei decessi, ma il rischio è ovviamente presente. Tra le cose che abbiamo imparato su questa malattia c’è il grande effetto dell’età del malato sulla letalità, che dissocia il numero di contagi dal numero dei decessi: un numero di contagi anche grande ma che interessi prevalentemente i giovani causa una mortalità molto più bassa di un numero di contagi anche minore ma che colpisca in maggiore misura gli anziani; questa era la logica dietro le affermazioni di Gualtiero Bassetti e di Alberto Zangrillo sul virus “clinicamente morto”. Ovviamente quelle affermazioni erano valide nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) La seconda ondata dell’epidemia è arrivata anche in Italia, con qualche giorno di ritardo rispetto ai paesi confinanti. Per ora all’aumento esponenziale dei contagi non ha ancora fatto seguito un aumento altrettanto marcato dei decessi, ma il rischio è ovviamente presente. Tra le cose che abbiamo imparato su questa malattia c’è il grande effetto dell’età del malato sulla letalità, che dissocia il numero di contagi dal numero dei decessi: un numero di contagi anche grande ma che interessi prevalentemente i giovani causa una mortalità molto più bassa di un numero di contagi anche minore ma che colpisca in maggiore misura gli anziani; questa era la logica dietro le affermazioni di Gualtiero Bassetti e di Alberto Zangrillo sul virus “clinicamente morto”. Ovviamente quelle affermazioni erano valide nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus misure Covid, Speranza convoca il Cts: allo studio nuove misure anti-contagi. Boccia: «Non è il momento di lockdown totale» Il Messaggero "Quando arriva l'indennità Covid di giugno, luglio e agosto?". Lavoratori stagionali abbandonati

Coronavirus Regno Unito ... la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte che illustrerà le misure anti Covid contenute nel nuovo dpcm. Chiuderanno teatri, sale da concerto, cinema ...

Calci alza la guardia contro gli assembramenti

Inaspriti i controlli in vista delle festività di Ognissanti e Defunti: sinergia tra municipale, volontari antincendio e forze dell’ordine ...

Coronavirus Regno Unito ... la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte che illustrerà le misure anti Covid contenute nel nuovo dpcm. Chiuderanno teatri, sale da concerto, cinema ...