Coronavirus Lazio, diminuiscono i contagi (prima del DPCM): 1541 casi (632 a Roma). La situazione nelle Asl (Di domenica 25 ottobre 2020) Lieve diminuzione per i contagi nel Lazio, che nelle ultime 24 ore, su circa 22 mila tamponi, sono 1.541, quindi 146 in meno rispetto a ieri. 10 i decessi, 121 i guariti. "Il rapporto tra i tamponi e i positivi rimane al 7% – ha dichiarato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato – un dato in questa fase importante, che rappresenta la metà della media nazionale (ricordiamo che l'indice RT nazionale è del 1,5, ndr). L'obiettivo del sistema sanitario regionale è quello di continuare a salvare vite umane tenuto conto che abbiamo uno dei più bassi livelli di letalità. Roma e il Lazio stanno tenendo, tutti gli operatori del servizio sanitario, a partire dall'area dell'emergenza-urgenza, dei soccorsi e dei ...

