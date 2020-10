Coronavirus, la Spagna verso il terzo stato di emergenza e coprifuoco alle 21. In Germania più di 11mila nuovi casi (Di domenica 25 ottobre 2020) Spagna EPA/J.M.GARCIA Salamanca, SpagnaIl governo spagnolo va verso un terzo stato di emergenza che concede all’esecutivo poteri straordinari, tra cui quello di limitare la libertà personale e di movimento. Il ministro della Sanità spagnolo, Salvador Illa, ha dichiarato che sta studiano, insieme alle autorità regionali, un piano per imporre coprifuoco serali, forse intorno alle 21. Il Paese è diventato il primo in Europa a superare il milione di casi, ma il premier spagnolo ha ammesso venerdi in diretta tv che il numero reale potrebbe essere di 3 milioni. Venerdì la Spagna ha registrato 20mila nuovi infezioni e 231 vittime. October 23, ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020)EPA/J.M.GARCIA Salamanca,Il governo spagnolo vaundiche concede all’esecutivo poteri straordinari, tra cui quello di limitare la libertà personale e di movimento. Il ministro della Sanità spagnolo, Salvador Illa, ha dichiarato che sta studiano, insiemeautorità regionali, un piano per imporreserali, forse intorno21. Il Paese è diventato il primo in Europa a superare il milione di, ma il premier spagnolo ha ammesso venerdi in diretta tv che il numero reale potrebbe essere di 3 milioni. Venerdì laha registrato 20milainfezioni e 231 vittime. October 23, ...

