Coronavirus: la Spagna si prepara allo stato di emergenza (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha convocato questa mattina un consiglio dei ministri in cui dovrebbe decretare lo stato di emergenza, per far fronte all'aumento dei contagi di Coronavirus. Oltre al coprifuoco – già applicato da alcune regioni – si ipotizza che dopo i 15 giorni di validità del decreto, l'eventuale proroga che andrà decisa dal Parlamento dovrebbe arrivare fino a dicembre se non a fine anno, e non essere rinnovata ogni due settimane come nel periodo del primo lockdown.

