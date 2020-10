Coronavirus in Spagna, stato d'emergenza e coprifuoco dalle 23 alle 6 (Di domenica 25 ottobre 2020) La ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di Coronavirus. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez, precisando che al momento la misura ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) La ha dichiarato lod'sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez, precisando che al momento la misura ...

Agenzia_Ansa : #Covid, la #Spagna dichiara lo stato d'emergenza. In Germania sono 11.176 i nuovi casi confermati di #Coronavirus… - RaiNews : #Coronavirus, la #Spagna dichiara lo stato d'emergenza. Sanchez: 'Restate a casa' - repubblica : Coronavirus nel mondo: Usa, positivo capo staff del vicepresidente Pence. la Spagna verso un nuovo 'stato di allarm… - Fredericknapoli : Coronavirus, oltre 42mila nuovi casi in Francia. Macron: “Lockdown locali? Presto per dirlo”. Sanchez: “Numero real… - Fredericknapoli : .Coronavirus, in Germania oltre 11mila nuovi casi. La Spagna vara nuovo stato d’allarme e coprifuoco… -