Coronavirus in Spagna, stato d'emergenza e coprifuoco dalle 23 alle 6. 'Potrebbe durare fino a maggio' (Di domenica 25 ottobre 2020) Coronavirus in Spagna. La ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di Coronavirus. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez, precisando ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020)in. La ha dichiarato lod'sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez, precisando ...

RaiNews : #Coronavirus, la #Spagna dichiara lo stato d'emergenza. Sanchez: 'Restate a casa' - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania oltre 11mila nuovi casi. La Spagna verso nuovo stato d’allarme - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - andrescaglia : @mrctrdsh Mica vero, sia per dati assoluti che per crescita, almeno finora. Usa: 694 morti ogni milione di abitanti… - FRANCESCOLARDIN : Coronavirus, Oms: “In Europa 221mila casi in un giorno”. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino, prote… -