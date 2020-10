Coronavirus in Spagna, nuovo stato di emergenza e coprifuoco dalle 23 (Di domenica 25 ottobre 2020) In Spagna il Consiglio straordinario dei ministri ha approvato un nuovo stato di allarme della durata di 15 giorni . Lo ha annunciato il premier, Pedro Sanchez. Imposto anche il coprifuoco dalle 23.00... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 ottobre 2020) Inil Consiglio straordinario dei ministri ha approvato undi allarme della durata di 15 giorni . Lo ha annunciato il premier, Pedro Sanchez. Imposto anche il23.00...

