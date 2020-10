Coronavirus, in Regione Liguria Toti firma nuova ordinanza: "adottiamo il Dpcm del Governo; da martedì Dad al 75% per scuole superiori" (Di domenica 25 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di domenica 25 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - RegioneER : #Coronavirus. L'aggiornamento: su 17.612 tamponi, 1.180 nuovi positivi, di cui 619 asintomatici da screening region… - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - News_24it : ROMA- Regione Lazio in lutto per la morte di Giovanni Bartoloni, che lavorava presso l'Ente della Pisana quale port… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Ha lottato contro il #coronavirus ma non ce l'ha fatta. La Regione #Lazio e la comunità giornalistica piangono la scomparsa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus. L'aggiornamento: 1.192 nuovi positivi, di cui 636 asintomatici da screening regionali e contact tracing Regione Emilia Romagna Conte annuncia: "Chiuse le palestre". Spadafora: "Nessuna ipotesi di stop alla A"

Intorno alle ore 13.30 si terrà la consueta conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte per spiegare agli italiani il nuovo Dpcm firmato in queste.

Tutte le parole del premier Conte: "Chiuse piscine e palestre"

Intorno alle ore 13.30 si terrà la consueta conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte per spiegare agli italiani il nuovo Dpcm firmato in queste.

Intorno alle ore 13.30 si terrà la consueta conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte per spiegare agli italiani il nuovo Dpcm firmato in queste.Intorno alle ore 13.30 si terrà la consueta conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte per spiegare agli italiani il nuovo Dpcm firmato in queste.