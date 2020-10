Coronavirus in Lombardia, non si ferma l’impennata di contagi: + 5.762 nuovi casi in 24 ore con meno tamponi (Di domenica 25 ottobre 2020) Il bollettino del 25 ottobre Non rallentano i contagi di Coronavirus in Lombardia. Con 35.285 tamponi (ieri erano 32.749) i nuovi contagi sono +5.762, ovvero +806 in più rispetto a ieri con 2.536 tamponi in meno. Più incoraggianti i dati sulle terapie intensive che riportano 18 nuovi pazienti, contro i 29 di ieri, per un totale di 231 persone. In totale i pazienti ricoverati con sintomi in regione sono 2.326, +173 rispetto a ieri. Sono 25 i decessi a causa del Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 51), per un totale di 17.235 dall’inizio della pandemia. In totale le persone guarite e dimesse sale a 89.145 (+439 da ieri). In regione sono 47.983 le persone attualmente positive al virus. Foto in ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) Il bollettino del 25 ottobre Non rallentano idiin. Con 35.285(ieri erano 32.749) isono +5.762, ovvero +806 in più rispetto a ieri con 2.536in. Più incoraggianti i dati sulle terapie intensive che riportano 18pazienti, contro i 29 di ieri, per un totale di 231 persone. In totale i pazienti ricoverati con sintomi in regione sono 2.326, +173 rispetto a ieri. Sono 25 i decessi a causa del Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 51), per un totale di 17.235 dall’inizio della pandemia. In totale le persone guarite e dimesse sale a 89.145 (+439 da ieri). In regione sono 47.983 le persone attualmente positive al virus. Foto in ...

