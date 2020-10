Coronavirus in Lombardia, 5.762 positivi e 25 decessi nelle ultime 24 ore. A Milano città 1.217 nuovi casi (Di domenica 25 ottobre 2020) Coronavirus in Lombardia. Sono 5.762 i nuovi casi positivi al Covid-19, ieri +4.956 , con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3 per cento. Lo comunica Regione Lombardia nel ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020)in. Sono 5.762 ial Covid-19, ieri +4.956 , con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3 per cento. Lo comunica Regionenel ...

