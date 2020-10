Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 morti (Di domenica 25 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 25 ottobre. Il tasso di positività sale dall’11 al 13%: ci sono più casi con meno tamponi. In Lombardia quasi 6 mila contagi (+5.762). Sopra quota 2 mila Campania (+2.590) e Piemonte (+2.287) Leggi su corriere (Di domenica 25 ottobre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19, aggiornati a25. Il tasso di positività sale dall’11 al 13%: ci sono piùcon meno tamponi. In Lombardia quasi 6 mila contagi (+5.762). Sopra quota 2 mila Campania (+2.590) e Piemonte (+2.287)

Affaritaliani : Coronavirus, Conte assediato: nuovo Dpcm e coprifuoco alle 18 in tutta Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 19.644 nuovi casi e 151 decessi #coronavirus - riotta : In America ogni stato ha fatto da sé senza piano sanitario nazionale #coronavirus Risultato 225.000 morti in peren… - ladyrosmarino : RT @buscaddu: Coronavirus Italia, bollettino Covid e cifre di oggi, 25 ottobre. Tabella e ultime notizie - LaNotiziaTweet : Salgono ancora i casi di Coronavirus in Italia. 21.723 i contagi e 128 le vittime nelle ultime 24 ore. Gli attualme… -