Coronavirus, in Germania oltre 11mila nuovi casi. La Spagna verso nuovo stato d'allarme (Di domenica 25 ottobre 2020) Il virus non molla la stretta neanche sull'Europa. Sono 11.176 i nuovi casi confermati di Coronavirus in Germania, un dato che porta il totale a 429.181. Secondo quanto riporta il Robert Koch Institute le nuove vittime sono state 29 per un totale di 10.032. Ogni giorno in Europa si registrano record negativi nel numero di casi e di morti e con nuove restrizioni imposte dai governi, che stringono le maglie intorno alle attività ritenute non essenziali e alla libertà di movimento delle persone. Una situazione cui i cittadini sembrano reagire con un mix di preoccupazione, noncuranza in alcuni casi, e a volte aperta ribellione. A Londra ieri migliaia di persone sono scese nuovamente nelle strade per protestare contro le misure di lockdown varate da Boris Johnson

