Coronavirus in Campania, nuove proteste a Napoli contro le misure anti-Covid: «Assassini in giacca e cravatta» – Le immagini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sit-in, cortei, cori e nuove proteste a Napoli contro le nuove restrizioni e le chiusure introdotte dal nuovo Dpcm in vigore da mezzanotte e contro le misure della Regione Campania, confermate nella nuova ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca nella serata. Centinaia di persone si sono radunate al Vomero, nell’area di Piazza Vanvitelli e nel corso pedonale di Via Scarlatti, per urlare il loro dissenso nei confronti dell’inasprimento dei provvedimenti contro il Coronavirus. Cori contro il presidente De Luca e il premier Conte: «Vergogna», «Assassini in giacca e cravatta», urlano i ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sit-in, cortei, cori elerestrizioni e le chiusure introdotte dal nuovo Dpcm in vigore da mezzanotte eledella Regione, confermate nella nuova ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca nella serata. Centinaia di persone si sono radunate al Vomero, nell’area di Piazza Vanvitelli e nel corso pedonale di Via Scarlatti, per urlare il loro dissenso nei confronti dell’inasprimento dei provvedimentiil. Coriil presidente De Luca e il premier Conte: «Vergogna», «in», urlano i ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovi scontri a Napoli: bombe carta contro polizia #NAPOLI - MediasetTgcom24 : Coronavirus, no a chiusure: centinaia in piazza a Napoli #napoli - La7tv : #nonelarena Coronavirus Campania, l'appello di Luigi #deMagistris: 'Il governo assuma il coordinamento della Campa… - occhio_notizie : Quanto ha speso davvero De Luca per i ricoveri da #coronavirus in #Campania? Il confronto con la #Lombardia di Font… - fanpage : Nuovo record di casi in Campania: 2.590 in 24 ore -