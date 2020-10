Coronavirus in Campania, la nuova ordinanza conferma il coprifuoco alle 23 e la Dad. De Luca: «La scuola è tra i primi vettori del contagio» (Di domenica 25 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus: è la numero 85. Nel documento, rimane confermato il coprifuoco con l’obbligo di rientro a casa alle ore 23 e anche il divieto di mobilità interprovinciale. Il governatore chiede poi ai cittadini di non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, è vietato l’asporto di cibi (salvo per gli esercizi con consegna all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto); consentita la consegna a domicilio, con partenza dell’ultima consegna alle 23.00 e rinvio, per il resto, alle disposizioni ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) Vincenzo Deha firmato unaper contenere la diffusione delda: è la numero 85. Nel documento, rimaneto ilcon l’obbligo di rientro a casaore 23 e anche il divieto di mobilità interprovinciale. Il governatore chiede poi ai cittadini di non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, è vietato l’asporto di cibi (salvo per gli esercizi con consegna all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto); consentita la consegna a domicilio, con partenza dell’ultima consegna23.00 e rinvio, per il resto,disposizioni ...

