Coronavirus, in 24 ore superati i 20mila contagi: +21.273. Crescono ancora le terapie intensive: +80. Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 25 ottobre 2020) Il bollettino del 25 ottobre Il 25 ottobre è il giorno in cui, per la prima volta nel Paese, le nuove infezioni da Coronavirus registrate superano quota 20mila. Sono 21.273 per la precisione. Ieri, i contagi avevano toccato la cifra di 19.644, due giorni fa erano stati 19.143. Secondo il monitoraggio della Protezione civile e del Ministero della Salute, il numero totale di casi positivi in Italia, da quando è scoppiata la pandemia, è pari a 525.782. I dati odierni arrivano a fronte di 161.880 tamponi analizzati, per un totale di 14.654.002 test eseguiti dallo scorso febbraio a oggi. L’incremento di tamponi, ieri, era stato più alto: 177.669 in 24 ore. Nell’ultima giornata, sono morte 128 persone, dato ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) Ildel 25 ottobre Il 25 ottobre è il giorno in cui, per la prima volta nel Paese, le nuove infezioni daregistrate superano quota. Sono 21.273 per la precisione. Ieri, iavevano toccato la cifra di 19.644, due giorni fa erano stati 19.143. Secondo il monitoraggioe del MinisteroSalute, il numero totale di casi positivi in Italia, da quando è scoppiata la pandemia, è pari a 525.782. I dati odierni arrivano a fronte di 161.880 tamponi analizzati, per un totale di 14.654.002 test eseguiti dallo scorso febbraio a oggi. L’incremento di tamponi, ieri, era stato più alto: 177.669 in 24 ore. Nell’ultima giornata, sono morte 128 persone, dato ...

Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Francia: 45.422 in 24 ore #Coronavirus - Corriere : In Svizzera rianimazione negata agli anziani malati di Covid. Record Usa: 83mila casi in 24 ore - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In #Slovenia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.675 nuovi contagi da #coronavirus, con 5.776 test eseguiti, e 6 person… - bastaCasta : Top story: @TgrRai: '#Coronavirus #Sardegna, ambulanze in fila per ore per entrare nei #prontosoccorso. Sotto press… -