Coronavirus, il virologo Crisanti: "Le misure del Dpcm non sono risolutive, ma necessario un piano" (Di domenica 25 ottobre 2020) "Le misure messe in campo con il nuovo Dpcm sono misure ad effetto temporaneo e non risolutive". Lo afferma all'ANSA Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova. Il punto, ha spiegato, è che "finché non si elaborerà un piano per consolidare i risultati eventualmente derivanti da misure più restrittive, continueremo inevitabilmente in questa spirale di contagi". Secondo Crisanti bisognerebbe dunque "mettere in campo un piano di sorveglianza che, una volta che saremo riusciti ad abbassare i contagi attraverso misure più restrittive come tutti speriamo, riesca a mantenerli bassi e sotto controllo".

