Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 24 ottobre 2020 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato a tarda notte il nuovo Dpcm con le misure per Contenere l'epidemia da Coronavirus. Le norme entreranno in vigore a partire da domani, 26 ottobre, fino al 24 Novembre. A prevalere, dopo ore di confronti e trattative è stata la linea più severa: tra le misure previste la chiusura di bar, ristoranti, gelaterie dalle 18, nonostante la contrarietà delle Regioni. Attività che, tuttavia, potranno aprire la domenica. Previsto, poi, lo stop per teatri, cinema, palestre, piscine, impianti sciistici e sale giochi. Si raccomanda, inoltre, di evitare spostamenti, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità.

