Coronavirus, i nuovi contagi sfondano quota ventimila e con meno tamponi. Circa 6mila nuovi casi solo in Lombardia (Di domenica 25 ottobre 2020) I nuovi contagi da Sars-Cov-2 in Italia sfondano quota ventimila: + 21.273 nelle ultime 24 ore, portando il totale da inizio della pandemia a 525.782 E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore della Sanità. Sono invece 128 i morti nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (-23), quando sono stati registrati 151 morti. Il totale delle persone decedute in Italia per Covid-19 dall'inizio della pandemia sale a 37.338. L'alto numero di contagi, (+1629 rispetto all'incremento di ieri) tuttavia, è frutto di 161.880 tamponi, ovvero -15.789 rispetto a ieri. Ieri infatti i nuovi casi erano stati 19.644 e 177.669 i tamponi.Il totale dei ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Ida Sars-Cov-2 in Italia: + 21.273 nelle ultime 24 ore, portando il totale da inizio della pandemia a 525.782 E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore della Sanità. Sono invece 128 i morti nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (-23), quando sono stati registrati 151 morti. Il totale delle persone decedute in Italia per Covid-19 dall'inizio della pandemia sale a 37.338. L'alto numero di, (+1629 rispetto all'incremento di ieri) tuttavia, è frutto di 161.880, ovvero -15.789 rispetto a ieri. Ieri infatti ierano stati 19.644 e 177.669 i.Il totale dei ...

