Coronavirus, i dati: 21273 nuovi casi con 161mila tamponi. Altri 128 morti (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel giorno della firma del nuovo Dpcm per frenare i contagi, l'Italia sfonda quota 20mila casi giornalieri: sono 21273 i nuovi positivi, con un numero di tamponi (161mila) in calo rispetto ai giorni precedenti. Il bollettino del ministero della Salute riporta Altri 128 morti, mentre continua ad aumentare la pressione sugli ospedali: 719 ricoverati in più in un solo giorno, con il totale che arriva a superare quota 12mila. I pazienti in terapia intensiva sono invece 1208 (+80 nelle ultime 24 ore). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

