Coronavirus, firmato il nuovo dpcm, cosa cambia. La Spagna dichiara lo Stato di emergenza. Il bollettino delle ultime 24 ore. In Francia oltre 52mila casi in un giorno – LIVE (Di domenica 25 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 19.50 – Coronavirus in Francia, il bollettino del 25 ottobre Non si arresta la crescita dei contagi in Francia. Sono 52.010 i positivi registrati nelle ultime 24 ore. 17.20 – Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore fonte foto comunicato stampa14.30 – Coronavirus, cosa cambia con il nuovo dpcm: addio a cene e aperitivi, stop ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 19.50 –in, ildel 25 ottobre Non si arresta la crescita dei contagi in. Sono 52.010 i positivi registrati nelle24 ore. 17.20 –in Italia, il24 ore fonte foto comunicato stampa14.30 –con il: addio a cene e aperitivi, stop ...

