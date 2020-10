Coronavirus, ecco le regole del nuovo Dpcm del 25 ottobre: cosa si può fare e cosa no (Di domenica 25 ottobre 2020) Domande e risposte sulle novità introdotte dal nuovo decreto approvato il 25 ottobre con una ulteriore stretta su palestre, piscine e orari di pub, ristoranti e bar Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 ottobre 2020) Domande e risposte sulle novità introdotte daldecreto approvato il 25con una ulteriore stretta su palestre, piscine e orari di pub, ristoranti e bar

Regione_Sicilia : #Coronavirus: ecco cosa prevede la nuova ordinanza di @Musumeci_Staff - - Open_gol : ?? Ecco il testo definitivo del nuovo Dpcm del 25 ottobre per l’emergenza Coronavirus - SkySport : Nuovo Dpcm: ecco il testo e le misure (anche quelle che riguardano lo sport) #SkySport #Coronavirus #Covid19 #Dpcm - LauraCarrese : RT @SafinumNerf: Ecco un altro articolo di fonte non sospetta: - FrancescaTGI : RT @DanieleDann1: ?? #Lombardia: Ecco i numeri reali su ricoveri e terapie intensive per #covid: ecco perché la politica deve rispondere sub… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco il nuovo dpcm punto per punto: ristoranti chiusi alle 18. Stop per palestre, cinema e teatri ForlìToday Ministro Sport Spadafora: “Ecco le somme che andranno ai dilettanti per far fronte al Covid”

Dopo il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte con la chiusura dell’attività dilettantistica, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha spiegato sul proprio profilo Facebook le risorse per ...

Tegola bianconera, un terzo giocatore positivo al covid

Si allunga la lista dei calciatori ai box per il virus. Da ieri sono cominciati tutti i tamponi alla squadra, alla dirigenza e allo staff tecnico a seguito della quarantena ...

Dopo il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte con la chiusura dell’attività dilettantistica, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha spiegato sul proprio profilo Facebook le risorse per ...Si allunga la lista dei calciatori ai box per il virus. Da ieri sono cominciati tutti i tamponi alla squadra, alla dirigenza e allo staff tecnico a seguito della quarantena ...