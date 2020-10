Coronavirus e nuovo DPCM: con le chiusure alle 18 “effetto negativo a cascata sull’agroalimentare nazionale” (Di domenica 25 ottobre 2020) La chiusura anticipata alle 18 della ristorazione, con il crollo delle attività di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e pizzerie ha un effetto negativo a cascata sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre un miliardo per le mancate vendite di cibo e bevande nel solo mese di applicazione delle misure di contenimento: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti, in riferimento al varo del DPCM, e all’impatto sull’intera filiera agroalimentare della chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle ore 18 e della diffusione dello smart working che taglia le pause pranzo. “Un drastico crollo dell’attività che -sottolinea la Coldiretti- pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) La chiusura anticipata18 della ristorazione, con il crollo delle attività di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e pizzerie ha un effettosull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre un miliardo per le mancate vendite di cibo e bevande nel solo mese di applicazione delle misure di contenimento: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti, in riferimento al varo del, e all’impatto sull’intera filiera agroalimentare della chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerieore 18 e della diffusione dello smart working che taglia le pause pranzo. “Un drastico crollo dell’attività che -sottolinea la Coldiretti- pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino ...

fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - Affaritaliani : Coronavirus, Conte assediato: nuovo Dpcm e coprifuoco alle 18 in tutta Italia - repubblica : Coronavirus, al lavoro sul nuovo Dpcm. Verso lo stop di palestre e cinema. E chiusura dei ristoranti alle 18 e la d… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Conte ha firmato il nuovo #DPCM anti #coronavirus. Confermato lo stop per bar e ristoranti alle ore 18. #ConferenzaCont… - Ralfmacher : RT @lucianoghelfi: #Conte ha firmato il nuovo #DPCM anti #coronavirus. Confermato lo stop per bar e ristoranti alle ore 18. #ConferenzaCont… -